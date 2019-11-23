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Oxford yılın kelimesini açıkladı

Oxford sözlüğü, 2019 yılının kelimesini 'iklim acil durumu' olarak belirledi.

Haber Merkezi | 23.11.2019 - 15:19..
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İngilizlerin otorite olarak kabul ettiği Oxford sözlüğü, her sene açıkladığı 'yılın kelimesi'ni bu sene de kamuoyuna duyurdu.

YILIN SÖZCÜĞÜ 'İKLİM ACİL DURUMU'

Oxford'un 2019 yılındaki sözcük seçimi, 'Climate Emergency', yani 'İklim Acil Durumu' olarak belirlendi.

Sözlüğe göre bu kelime, iklim değişikliğini zayıflatmak ya da durdurmak için acil önlem almak ve iklim değişikliğinden kaynaklanan geri döndürülemez çevresel zarardan korunma anlamına geliyor.

Oxford yılın kelimesini açıkladı

BİRÇOK KELİMEYİ GERİDE BIRAKTI

Böylelikle durumun önemi ve aciliyetini de ortaya koyuyor. Ayrıca yılın sözcüğünü seçen komite, 'İklim Acil Durumu'nun iklim hareketi, iklim inkarı ve yokoluş kelimelerini geride bıraktığını açıkladı.

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