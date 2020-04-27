Oyak Renault, Bursa'daki fabrikasını yeniden açıyor

Koronavirüs nedeniyle birçok otomobil üreticisi fabrikalarını geçici olarak kapatma kararı almıştı. Bu üreticilerden biri olan Renault, mart ayının ortasından bu yana ülkemizdeki üretimi durdurmuştu.

BUGÜN YENİDEN BAŞLIYOR

Bugüne kadar üretim için bir tarih vermekten kaçınan Oyak Renault'dan yapılan açıklamada, Bursa'daki fabrikanın 27 Nisan Pazartesi günü üretime yeniden başlayacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Groupe Renault ve Oyak Renault olarak, ilk önceliğimiz her zaman çalışanlarımızın sağlığının korunmasıdır. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından paylaşılan bilgiler ve yönergeler doğrultusunda, çalışanlarımızın sağlığına yönelik gerekli tüm korunma tedbirleri, geçici duruş süresinde alınmıştır. Bu doğrultuda, üretim faaliyetlerimize 27 Nisan Pazartesi günü itibarıyla yeniden başlama kararı aldık." ifadeleri kullanıldı.

DİĞER MARKALAR DA ÜRETİME BAŞLADI

Türk otomotiv sanayisinde Honda, Mercedes-Benz Türk, Otokar ve Karsan gibi firmalar, üretime geçtiğimiz hafta başında yeniden başlamışlardı.

Toyota, Tofaş ve Ford Otosan ise mayıs başında fabrikalarını yeniden açacaklarını duyurmuşlardı.



