Öykü Gürman: Acemi kuaför

Koronavirüs salgını nedeniyle Öykü Gürman da evden çıkmayan ünlü isimlerden. Gürman, bu karantina günlerinde saçlarını sevgilisine emanet etti.

"SAÇLARIMI SAR"

Şarkıcı, sevgilisi Fatih İçmeli’nin eline bigudileri tutuşturdu; “Aşkım ama sosyal medyada görmüyor musun herkes sevgilisinin saçını kesiyor, sen de benim saçımı sar.” diyerek kendisine kuaförlük yapmasını istedi.

KUAFÖRÜ TEHDİT ETTİ

Öykü Gürman’ın saçlarını ondan aldığı talimatlarla bigudiye sarmaya çalışan Fatih İçmeli, şarkıcının kuaförlerine “Bunların hesabını soracağım.” diye seslendi.

Öykü Gürman’ın kardeşi Doğa Gürman, o anları videoya çekti. Ünlü şarkıcı, görüntüleri Instagram’da paylaştı.