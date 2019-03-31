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Oylar eşit çıktı, muhtar kurayla belirlendi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde iki köyde adayların eşit oy alması nedeniyle muhtarın belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

AA | 31.03.2019 - 20:40..
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde iki köyde adayların eşit oy alması sonucu kazananlar kura çekimi sonucu seçildi.

MUHTAR KURAYLA BELİRLENDİ

İlçeye bağlı Karaali köyünde kayıtlı 21 seçmenin 18'i oy kullandı. Yapılan sayım sonucu muhtar adaylarından 74 yaşındaki Halil İbrahim Akgül ile Fevzi Bilgin, dokuzar oy aldı. Oyların iki defa daha sayılması da sonucu değiştirmeyince sandık başkanı, kura çekilmesine karar verdi. Yapılan kura çekimini kazanan mevcut muhtar Akgül, yeniden muhtar oldu.

Oylar eşit çıktı, muhtar kurayla belirlendi

7 DEFA AÇIK ARA SEÇİLMİŞTİ

Akgül, yaptığı açıklamada, daha önce yedi defa açık ara muhtar seçildiğini, bu kez ise seçimin kuraya kaldığını belirterek "Bu şekilde seçilmek daha heyecanlıymış. Karşı taraf kazansa da üzülmezdim. Zaten o da akrabam. Dünürümün oğlu. Nasip banaymış." ifadesini kullandı.

Aşağıovacık köyünde ise muhtar adaylarından Muhammer Kahriman'a 34, Ali Osman Kırdı ile Sadık Ayaz'a ise 38'er oy çıktı.

Yapılan kura çekiminin ardından muhtarlığa mevcut muhtar Ayaz yeniden getirildi.

Oylar eşit çıktı, muhtar kurayla belirlendi VİDEO

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