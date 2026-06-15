Oytun Erbaş: Güneş kremleri sıkıntılı

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Ensonhaber YouTube kanalında, bilime dair özel içerikleriyle seyirciyi ekrana kilitleyen Oytun Erbaş, son videosuyla da dikkatleri üzerine çekti.

Yaz aylarının gelmesiyle artan güneş kremi kullanımından bahseden Erbaş, zararlarına dikkati çekti.

Güneş kremlerinin kadınlar üzerindeki etkisinden bahseden Erbaş, şöyle dedi;

"CİNSEL DÜŞÜNCELER ARTAR"

"Güneş kremleri sıkıntılı. Güneş kremlerinin içerisindeki koruyucular, hormon yapılarınızı bozarlar, östrojeni taklit ederler.

O nedenle kadınlar güneş kremi sürerse libidoları artar, kadınlıkları artar; o nedenle cinsel düşünceler de artar.

"MEMELERİ BÜYÜTÜR, KANSER RİSKİ ARTAR"

Güneş kremi östrojen taklit ettiği için memeleri büyütür, diğer yandan da meme kanseri riskini arttırır.

Yani güneş meme kanserini azaltıyor ama güneş kremleri meme kanserini artırıyor.

"ERKEKLERDE TAM TERSİ ETKİ"

Erkeklerde güneş kremleri tam tersi etki yapar. Testosteron miktarını azaltırlar.

Testosteronu azalttığı için libidoda azalma; libido azalmasının yanında da meme dokusunda artışa sebep olurlar. "