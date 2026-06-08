Oytun Erbaş: İslami faktörler, uzun yaşamın faktörleridir

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Ensonhaber YouTube kanalında, bilime dair özel içerikleriyle seyirciyi ekrana kilitleyen Oytun Erbaş, son videosuyla da dikkatleri üzerine çekti.

Huzurlu yaşamanın sırrından bahseden Erbaş, İslami faktörlerden bahsetti...

Huzurlu ve uzun yaşamanın sırrının İslami faktörlerden geldiğini söyleyen Oytun Erbaş, namaz kılmanın önemini de anlattı.

Erbaş, şöyle devam etti;

"NABZIN YAVAŞ ATMASI GEREKİYOR"

"Uzun yaşam için işte birçok şey öneriliyor.

Ben size şunu söyleyeyim, uzun yaşam için en değerli şey şudur: Bir kere hani derler ki uzun yaşam için nabzınızın yavaş atması gerekiyor, doğru.

Her zaman 60 atanlar 80 atanlara göre daha avantajlıdır. Bunu da yapmanın en önemli kriterlerinden bir tanesi huzurlu olmaktır.

"İSLAMİ KANUNLARA GÖRE YAŞAYIN"

Huzurlu olmak için de iç sesinizin duayla yoğrulması gerekiyor. Yani her zaman Allah'tan şunu dileyin; her şeyin daha iyi olmasını, Allah'ın sağlık ve sıhhat vermesini dileyin. Ne kadar o zaman uzun yaşam esasında İslami kanunlara göre yaşamaktır.

"GÜN BATINCA UYUMA"

Her zaman hadis-i şerifte olduğu gibi tok midenin olmaması, her zaman aç kalkmanız, buna tıbbi adıyla "calory restriction" adı verilir, yani kalori kısıtlaması, bu da esasında İslam'ın uyguladığı bir şeydir.

Son olarak da uzun yaşamın formülü olarak şu denir: İşte denir ki erken kalkma ve yani gün ağarınca kalkma, gün batınca uyuma.

"BU NAMAZLA OLUR"

Bu da her zaman namazla, niyazla olur.

Gerçekten de sabah saatinde sabah namazıyla beraber gün ışığına kalkmak ve yatsıdan sonra da yatmak sizin beyninizin güneşle senkronizasyonunu sağlar.

O zaman demek ki İslami faktörler uzun yaşamın faktörleridir. "