Oytun Erbaş: Kedilerin dışkılaması insanları sinirli hale getirebilir

Ensonhaber, YouTube kanalında değerli yorumcuları ile birbirinden dikkat çekici konulara odaklanmaya devam ediyor.

Bilim Plus'ta Çağlar Cilara'nın toplumun geniş kesimlerince merak edilen soruları yönelttiği Prof. Dr. Oytun Erbaş, yine dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Erbaş, sokaklardaki sahipsiz kedi ve köpeklerin yarattığı tehlikelere dikkat çekti.

Bakımsız hayvanların insanlar için risk teşkil ettiğini belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"KEDİLERİN DIŞKILAMASI İNSAN DAVRANIŞINA ETKİ EDİYOR"

"Kedilerde toxoplasma salgın oluyor. Toxoplasma, dışkılarını atıyorlar. Onlarda büyük sıkıntı. Toxoplasma insanın vücuduna giriyor, dışkıdan giriyor ve beyne yerleşiyor ve davranışları değiştiriyor.

İnsanları sinirli hale getirebilir. Risk alan davranışlar, hızlı araba kullanma, ondan sonra riskli cinsel davranışlar, uç ideolojiler, bipolarlık; Ben hep bunu söyledim ya, bu toxoplazma başımıza bela olacak.

Kedi bir akıl kontrol mekanizmasıdır. Yani onlarda parazit ilacı verilecek. Evde veyahut bahçede bakılacak. Kedileri de sahiplendirmek lazım. Yani sokakta olmaz. Evinizde bakın, gerekirse 100 tane bakın. Parazit ilacını verin, bakımını yapın.

"YAŞ MAMA VERMEYİN"

Bir de şöyle bir sıkıntı oluyor Bu köpeklerden ve kedilerden, dışkılarından özellikle salmonella bakterisi oluyor. Bu bakteri listeria köpekte kolonize oluyor. Özellikle ben dedim ki yaş mama vermeyin. Özellikle ben dedim ki yaş mama vermeyin.

Çünkü yaş tavuk veriyorsun, salmonella var. Hayvanda salmonella barsağında ölüyor, dışarı salmonella saçılıyor. Yarın besin zehirlenmelerini tetikler. Dönere bulaşıyor ya da işte oradaki pastaya bulaşıyor falan. Döngüyü tamamlıyorsunuz.

Hem besin zehirlenmesi açısından risk var. Hem de diğer taşıdığımız risk faktörleri var. Kedi sevdikten sonra mutlaka ellerinizi yıkayın. Sokakta kedi dışkısı olmaz.

"BEN BİLİM İNSANI DEĞİL BİLİM ADAMIYIM"

Adam bana diyor ki, kedi dışkısını örtüyor. Ya ben de biliyorum ya. Bana iş öğreten insanlar var. Ya bakın, ben bu ülkede, hiç kimse kadir-i mutlak değil, ben de burada bilim adamıyım.

Tamam, bilim insanı değilim ben, tamam. Bilim adamıyım. Bunu bilerek hep söylüyorum. Adamım ben. Fark var. Bilim insanıyla bilim adamının çok farkı var. Ben bilim adamıyım. Benim cinsiyetim itibariyle ben bilim adamıyım ben.

Adamım ben. Bunları ben yıllardan beri söyledim. Ben bunu söyledim. Kaç son üç, dört yıldan beri ben bunu söylüyorum. Artık yeter."

