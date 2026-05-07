Oytun Erbaş ve Mert Başaran izleyicilerden gelen soruları yanıtladı: Altın almalı mıyım?

VİDEONUN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Hayatın her alanından içerikleriyle dikkat çeken Ensonhaber YouTube kanalı, yeni ikilisiyle izlenme rekorları kırıyor.

Ayrı ayrı içerikleriyle yorum yağan Prof. Dr. Oytun Erbaş ve Tasarruf Uzmanı Mert Başaran, bu kez 'Bitirimler' programıyla bir araya geldi.

Oytun Erbaş ve Mert Başaran, bilimden finansa uzanan çeşitli konu başlıklarını değerlendirdi.

İZLEYİCİ SORULARINI CEVAPLADILAR

Tıklanma rekorları kıran ikili, bilimsel mizah, finansal dokundurmalar yaptıkları son videolarında, izleyicilerden gelen soruları yanıtladı.

Erbaş ve Başaran, kahkaha attıran sohbetleriyle "Eşim özel günlerde gram altın istiyor. Altına doymuyor ne yapacağım?" sorusunu yanıtladı.

"BIRAKIN MİLLETİ YESİN, İÇSİN, EĞLENSİN"

Erbaş, soruyu şu sözlerle yanıtladı.

"Al, al! Altına doymayan insanlar ya. İyi b*k yedin! Şimdi bir şey diyeceğim, demeyeyim diyorum. Özgür'ün midesi bulanır. Bu milleti altın bağımlısı yapar. Ulan siz bela mısınız lan? Bırakın lan şu milleti! Herkes kardeşim yesin, içsin, eğlensin, bırakın şu insanları ya!"

"SANA NE MİLLETİN ALTININDAN"

“Sana ne milletin altınından lan? Lan geçen de bir yere gidiyorum, bazen beni karıştırıyorlar bununla. 'Hocam' diyor, 'Senin dediğini yaptım.' 'Ne yaptın?' 'Sepet yaptım' diyor. 'Ne yaptın?' diyorum. 'Altına böldü, ona böldü, buna böldü' diyor. Adam bakıyorum, ayakkabısının altı delik.”

"BESİNSİZLİKTEN ÇOCUKLARIN BOYLARI KISA KALDI"

“'Ulan sen' diyorum, 'Ayakkabı alsana' diyorum. 'Hocam siz böyle demezdiniz' diyor. 'Ya boş ver' diyorum ya. 'Hocam siz misiniz?' diyor. 'Benim tabii' diyorum. Yani mahvettin lan bu milleti. Millet bunun yüzünden çocuğunun rızkını kesti. Çocukların boyları kısa kaldı besinsizlikten.”

"YİRMİLİK DİŞİ ÇEKTİRMEMİŞLER LAZIM OLUR DİYE"

“'Yetişemiyorum hocam.' Hayır yetişmez çünkü süt vermiyor mesela çocuğuna. Neden? Yatırım yapacağız diye. Çocuk 'Baba süt süt' diyor. Hayır diyor süt yok. Onu yatıracağız. Neye yatıracağız? Altına yatıracağız. İşte bilmem ne.



Böyle bir şey yok gerçekten. Çocuk büyüme gelişme geriliği olmuş mesela. Öbürü çinko eksikliği çocuk, ağzı yara içinde. Neden? Çocuğa çinko vermemişler. Neden? Yatırım yapıyorlar. Bu nedir lan bu? Yirmilik diş çektirmemişler lazım olur diye.



Diyor ki bu ya orada dursun diyor falan. O diyor lazım olur, yarın 65 yaşında çıkar diyor çiğnersin diyor. Adam diyor ki orada iltihap, adam beyin apsesi olmuş ya sen ne biçim bir tipsin herif? Ya hakikaten manyak bu ya.”

"PIRLANTA YERİNE ALTIN DAHA MANTIKLI EN AZINDAN"

Başaran ise Erbaş'ın esprili iddialarına şu ifadelerle yanıt verdi:

"Ben öyle bir şey demiyorum. Yine espriyle karışık yanlış anlayanlar var tabii böyle ama...

Ya ama onu almasa başka şey isteyecekti. Pırlanta isteyecekti, pırlanta yerine altın istiyor. Daha mantıklı en azından yani. Ben tebrik ediyorum.

En azından gereksiz harcamalar yaptırmıyor kocasına, pırlanta gibi veya lüks bir kıyafet gibi. Altın aldırıyor ama altını da kocası çok zorlamasın, kocasının bütçesi olduğu kadar yaptırsın. Kocasının da psikolojisini bozmasın."

"MİLLETİ HASTA ETTİN SEN"

Erbaş ise esprili değerlendirmesine şöyle devam etti:

"Peynir ekmek yok. Bunlar gram altın böyle diyor ki sütümüz var mı yok ama gram altınımız var. Herkes, yemiş gibi yapın bak. Mesela düşünsene Mert Başaran felsefesi... Mesela herkes aç masada. Su içiyor herkes, yemiş gibi yapın tamam mı? Herkes yudumluyor. 'Nasıl? Etimiz nasıldı?' 'Çok güzeldi abi.' Ya sen milleti hasta ettin lan sen."