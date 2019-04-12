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Oyun dünyasına farklı bir soluk: Google Stadia

Oyunseverler buraya! Oyun dünyasını sarsacak Google'ın yeni oyun platformu Stadia'yı anlattık.

Haber Merkezi | 12.04.2019 - 16:40..
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Google'ın geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıttığı Google Stadia, oyun bilgisayarlarının ve konsollarının tahtını sallamaya geliyor. Herhangi bir oyun bilgisayarına veya oyun konsoluna ihtiyacınız olmadan ve oyunları indirmenize gerek kalmadan birçok oyunu oynayabileceğiniz bulut tabanlı oyun hizmeti ile ilgili detayları, aşağıdaki videoda bulabilirsiniz.

Oyun dünyasını sarsacak Google Stadia nedir? YouTube'tan İZLE

Playstation ve XBOX gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak oyun dünyasını ele geçirmek isteyen Google Stadia, bakalım hedeflediği başarıya ulaşabilecek mi? Google Stadia'nın ülkemize ne zaman geleceği ve abonelik fiyatı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

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Oyun dünyasını sarsacak Google Stadia nedir? VİDEO

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