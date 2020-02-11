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Oyuncak silahlı soyguncuya 7 yıla kadar hapis istemi

Avcılar'da, bir mağazadan aldığı oyuncak tabanca ile bankada soygun yapan Tahir Yalçınkaya hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

İHA | 11.02.2020 - 12:00..
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İstanbul'un Avcılar ilçesinde, geçtiğimiz aylarda bir banka şubesine gelen silahlı kişi elindeki oyuncak silahla, güvenlik görevlisini tehdit edip bir miktar parayı aldıktan sonra yaya olarak kaçmıştı.

Daha sonra ise pişman olarak, polis ekiplerine teslim olmuştu.

7 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Tahir Yalçınkaya’nın ‘silahla yağma’ suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanığın, önümüzdeki günlerde Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

Oyuncakçıdan silah alıp banka soydu

Oyuncak silahlı soyguncuya 7 yıla kadar hapis istemi

Oyuncak silahlı soyguncuya 7 yıla kadar hapis istemi

Oyuncak silahlı soyguncuya 7 yıla kadar hapis istemi


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