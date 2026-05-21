Oyuncu Bestemsu Özdemir oğlunun mesleğini açıkladı

Ağustos 2025'te eski basketbolcu Ersin Görkem ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir'in, düğünde hamile olduğu öğrenilmişti.

Oğlu Sarp Marco'nun doğumuyla ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncu, mutlu aile yaşantısıyla dikkat çekiyor.

Özdemir, oğlu Sarp Marco'nun hangi mesleği seçmesini istediğini de ilk kez açıkladı. Ünlü oyuncunun açıklamaları, kısa sürede magazin gündeminde büyük ilgi gördü.

"MASABAŞI İŞ YAPMASIN"

Çocuğunun meslek seçimini şimdiden yapan Özdemir, "Oyuncu olmasını da, sporcu olmasını da çok istiyorum. Masabaşı bir iş yapmasından ziyade böyle güzel bir iş yapmasını isterim." dedi.