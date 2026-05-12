Oyuncu Farah Zeynep Abdullah vücudundaki morlukları paylaştı

Sosyal medyanın aktif ünlülerinden Farah Zeynep Abdullah, yeni projesi için sete girdi.

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç ile başrolü üstlendiği "Soy" filminin çekimlerine devam eden Abdullah, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla sevenlerini korkuttu.

HER YERİ MOR

Film için yoğun bir fiziksel efor sarf eden ünlü oyuncu, set sürecinde yaşadığı yorgunluğu ve vücudundaki değişimleri takipçileriyle paylaştı. Paylaşılan fotoğraflarda, Farah Zeynep Abdullah’ın özellikle kol ve bacak bölgelerinde meydana gelen belirgin morluklar ve kızarıklıklar net bir şekilde görüldü.

Paylaşılan kareler sonrası hayranları Farah Zeynep Abdullah için endişelendi.