Oyuncu Gizem Karaca yardım istedi: İmdat

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Kemal Ekmekçi ile görkemli bir törenle evlenmişti. Ünlü çift 10 ay önce ilk bebeklerini kucaklarına almışlardı. Aile kızlarına 'Yaz' adını vermişti.

Evlendikten sonra İzmir'e yerleşen ve dizi ve filmlerden uzak kalan Karaca, doğumdan sonra da evde kalmaya karar verdi.

Vaktinin büyük bir kısmını kızına ayıran Gizem Karaca, zaman zaman takipçileriyle dertleşmeye devam ediyor.

"10. AY"

Ünlü isim son paylaşımında, kızı Yaz'ın uyamadığını belirterek "Bir şey soracağım bu 10. ay güncellemesi midir? Bilen var mı? Uyumuyor... Acaba artık 2 uyku değil de tek uykuya mı düşmem lazım? İmdat..." dedi.