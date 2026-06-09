Oyuncu Melis Sezen yatakta poz verdi

'Sadakatsiz' dizisiyle ünlenen oyuncu Melis Sezen, son olarak Delikanlı dizisiyle ekrandaydı.

Mert Ramazan Demir ve Salih Bademci ile başrolü paylaşan Melis Sezen'in bu projesi, maalesef uzun soluklu olmadı. Delikanlı dizisi erken final yaparak ekran macerasını noktaladı.

"GECENİN BÜYÜSÜ"

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ve her adımı adeta olay olan ünlü isim, yatağın içine oturup verdiği pozlarla adından söz ettirdi. Sezen, peş peşe yayınladığı karelere 'Gecenin büyüsü' notunu düştü.