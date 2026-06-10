Oyuncu Nergis Kumbasar’dan nasihat: Sevgilinize bunları söylemeyin

Ünlü oyuncu Nergis Kumbasar, Mehmet Ali Erbil ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil'in programına konuk olarak ikili ilişkiler ve evlilik hayatına dair tecrübelerini paylaştı.

Kadın-erkek ilişkilerinde sınırların nasıl olması gerektiğine anlatan Kumbasar, genç çiftlerin dikkat etmesi gereken konulara değindi.

"HER ŞEYİ SÖYLEME"

İzleyicinin, "Bence her şeyini sevgiline, kocana söylememelisin. Çünkü kadında biraz gizem olmalı, erkek onu tam olarak çözememeli. Yani her şeyi tam söylememelisin, bu yanlış" şeklindeki yorumuna yanıt veren Nergis Kumbasar, konunun gizemden ziyade ailevi sınırlarla ilgili olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"NEGATİFE DÖNER"

"Gizemli olmak başka bir şey. Ben şuna her zaman karşıyım bence hiçbir zaman annenizle, babanızla ve ailenizle ilgili problemlerinizi partnerinize çok fazla anlatmamalısınız, onları da işin içine dahil etmemelisiniz. Bu, daha sonraki ilişkinizde inanılmaz derecede negatif olarak etkiler sizi."

Kumbasar, sadece ailevi konuların değil, arkadaşlarla ilgili sırların da sevgiliyle paylaşılmaması gerektiğinin altını çizdi.