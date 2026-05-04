Oyuncu Nesrin Cavadzade, 7 yaş küçük sevgilisi Kadir Taner Uçar evlendi
Oyuncu Nesrin Cavadzade'nin sessiz sedasız evlendiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Küçük sevgilisiyle şaşırtan paylaşımlar olay oldu.
Aşk hayatında bir türlü mutluluğu bulamayan Nesrin Cavadzade, ters köşe yaptı. Ünlü güzel, sessiz sedasız kendisinden 7 yaş küçük sevgilisi Kadir Taner Uçar’la dizi çekimlerinin yapıldığı Bodrum’da hayatını birleştirdi.
Cavadzade, önce nikahtan boş sandalyeler paylaştı. Ünlü oyuncu, daha sonra Kadir Taner Uçar ile sırtı dönük fotoğraf paylaşmayı tercih etti.
KÖPEĞE PAPYON
Köpeği Dolce'ye papyon takan ünlü oyuncunun gelinlikli fotoğrafına beğeni yağdı. Takipçileri ünlü oyuncuya 'mutluluklar' diledi.
