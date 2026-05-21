Oyuncu Oya Unustası, itirafta bulundu: Oyunculuktan vazgeçmiştim

“Güller ve Günahlar”da canlandırdığı ‘Berrak’ rolüyle adından söz ettiren Oya Unustası, kariyeriyle ilgili konuştu.

“Bambaşka Sohbetler” programına konuk olan Oya Unustası, bir itirafta bulundu. Ünlü oyuncu, “Masumiyet Müzesi” dizisi öncesinde, rol teklifleri gelmediği için büyük karamsarlığa kapıldığını ve mesleğini bırakmaya karar verdiğini açıkladı.

"VAZGEÇİYORDUM"

Bir anda büyük bir şans yaşadığını bahseden oyuncu, “Tamam ben vazgeçiyorum, demek ki olmayacak demeye başladım. Tam vazgeçmeye yakın, ‘Masumiyet Müzesi’nin deneme çekimleri geldi ve inanılmaz bir şekilde hemen onaylandı." dedi.