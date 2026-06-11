Oyuncu Tarık Papuççuoğlu ameliyat oldu! Damarları değiştirildi
Kalp damarlarında tıkanıklık tespit edilen ve Bodrum'da bypass geçiren usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu, 4 damarı değiştirildi.
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Başrolünde kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı A.B.İ. dizisindeki Tahir Hancıoğlu rolüyle adından söz ettiren Tarık Papuççuoğlu’nun sağlık problemleriyle gündem oldu.
77 yaşındaki usta oyuncunun nisan ayında yapılan kontrollerinde kalp damarlarında tıkanıklık olduğu tespit edildi.
4 DAMARI DEĞİŞTİ
Tıkanıklık tespit edildiği dönemde dizisinin çekimlerine devam eden oyuncu, rolünü tamamladıktan sonra ameliyat sürecini planlamak için harekete geçti. Tarık Papuççuoğlu, geçen salı Bodrum’da bypass ameliyatı geçirdi. Bodrum’da yaşayan oyuncunun 4 damarı değişti.
Sağlık durumu iyi olan Tarık Papuççuoğlu'nun operasyonun ardından evinde dinlendiği öğrenildi. Usta oyuncu 10 gün sonra da normal hayatına dönecek.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi