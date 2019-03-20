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Oyuncu Ümit Yesin son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 65 yaşındaki oyuncu Ümit Yesin için cenza töreni düzenlendi.

AA | 20.03.2019 - 16:15..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde 65 yaşındaki oyuncu Ümit Yesin için düzenlenen törene, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Oyuncu Sinan Bengier, Volkan Severcan, Dağhan Külegeç ve Tuncay Akça'nın yanı sıra rol arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı.

"AHLAKLI DÜRÜST BİR İNSANDI"

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Ümit Yesin'in erken vefat ettiğini belirterek, "65 yaşındaydı. Kalp ameliyatı olmuştu. Ahlaklı, dürüst, dik duran, girdiği her ortamda sevilen ve sayılan çok önemli bir kişilikti. Çok özleyeceğim onu geçekten çok özleyeceğim." dedi.

Oyuncu Ümit Yesin son yolculuğuna uğurlandı

"HUZUR İÇİNDE YATSINLAR"

Yılbaşından beri usta oyuncuların birer birer hayatını kaybettiğine dikkati çeken Uygur, "Mekanları cennet olsun, huzur içinde yatsınlar. Gülriz Sururi, Ayşen Gruda, Yalçın Menteş ve geçen hafta sevgili Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, bugün de Ümit abimiz. Hepsinin mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Ümit Yesin son yolculuğuna uğurlandı

ÜMRANİYE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Ümit Yesin'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığın'da defnedildi.

Oyuncu Ümit Yesin son yolculuğuna uğurlandıOyuncu Ümit Yesin son yolculuğuna uğurlandıOyuncu Ümit Yesin son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu Ümit Yesin son yolculuğuna uğurlandı


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