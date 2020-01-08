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Ozan Çolakoğlu: Gülşen evde star değil

Eşi Ozan Çolakoğlu, giydiği cesur kıyafetlerle gündemden düşmeyen Gülşen'in ev halini anlattı.

Haber Merkezi | 08.01.2020 - 08:13..
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Müzisyen Ozan Çolakoğlu, popçu eşi Gülşen’e anneliğin çok yakıştığını söyledi.

"GÜLŞEN DEMEZSİNİZ"

İki sene önce oğulları Azur’u kucaklarına alan müzisyen, “Baktığınızda bu Gülşen demezsiniz. O cool, star kadın o kadar tatlı bir anne oluyor ki gerçekten muhteşem” ifadelerini kullandı.

Ozan Çolakoğlu: Gülşen evde star değil

"OZAN AŞIRI BEĞENİYOR"

Sahnede giydiği cesur kıyafetlerle gündemden düşmeyen Gülşen, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Eşinin kendisini çok beğendiğini söyleyen Gülşen, "Ozan, giydiğim şeylere çok tepki veriyor. Aşırı beğeniyor. Benim güzel karım diyor.” şeklinde konuşmuştu.

Gülşen'in konserde giydiği derin yırtmaçlı kıyafet ViDEO

Ozan Çolakoğlu: Gülşen evde star değil

Ozan Çolakoğlu: Gülşen evde star değil

Ozan Çolakoğlu: Gülşen evde star değil

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