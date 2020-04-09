Ozan Doğulu eski eşini kızdırdı

48 yşındaki ünlü DJ ve aranjör Ozan Doğulu, dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle 'evde kal' uyarılarına kulak asmadı ve sevgilisi Hera Aslan'la beraber 20 Mart'ta, İstanbul'dan Bodrum'a gitti.

KÜÇÜK AŞKIYLA BODRUM'DA KALIYOR

Ünlü müzisyen, seyahat yasakları getirilince 11 yıllık eşi Ece Yosmaoğlu ile evliliğinin bitme nedeni olarak gösterilen aşkıyla Bodrum'da kaldı.

Bu duruma en çok üzülen ise Ozan Doğulu'nun eski evliliğinden olan ve sık sık bir araya geldiği kızları oldu.

"SORUMSUZ"

Eski eşinden üç kızı olan müzisyen, kızlarına kavuşabilmek için seyahat yasağının bitmesini beklerken, Ece Yosmaoğlu ile gerginlik yaşadı. Yosmaoğlu, sevgilisiyle Bodrum'a giden Ozan Doğulu'ya "Bu nasıl bir sorumsuzluk!" diyerek sitem etti.