Ozan Doğulu gençlik sırrını açıkladı

DJ ve aranjör Ozan Doğulu, sevgilisi Hera’yla birlikte bir davete katıldı. Geçen pazartesi 48’inci yaşını kutlayan ünlü aranjör, genç görüntüsüyle dikkat çekti.

Doğulu'ya sırrı sorulunca önce “Genç kalmamın en büyük sebebi, genç kızlarla takılıyor olmam.” dedi.

"YERLERİNDE DURMUYORLAR"

Yanında sevgilisi olduğunu bir an unuttuğunu anlayan Doğulu, ardından panikle bu cümlesine açıklık getirdi: “Aman arkadaşlar yanlış anlamayın, biliyorsunuz benim kızlarım çok genç. Bir an olsun yerlerinde durmuyorlar, ben de hep koşturmaca içinde genç kalıyorum.”