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Ozan Doğulu gençlik sırrını açıkladı

Ozan Doğulu, katıldığı bir davette nasıl genç kaldığını açıkladı.

Haber Merkezi | 16.01.2020 - 10:18..
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DJ ve aranjör Ozan Doğulu, sevgilisi Hera’yla birlikte bir davete  katıldı. Geçen pazartesi 48’inci yaşını kutlayan ünlü aranjör, genç görüntüsüyle dikkat çekti.

Doğulu'ya sırrı sorulunca önce “Genç kalmamın en büyük sebebi, genç kızlarla takılıyor olmam.” dedi.

"YERLERİNDE DURMUYORLAR"

Yanında sevgilisi olduğunu bir an unuttuğunu anlayan Doğulu, ardından panikle bu cümlesine açıklık getirdi: “Aman arkadaşlar yanlış anlamayın, biliyorsunuz benim kızlarım çok genç. Bir an olsun yerlerinde durmuyorlar, ben de hep koşturmaca içinde genç kalıyorum.”

Ozan Doğulu gençlik sırrını açıkladı

Ozan Doğulu gençlik sırrını açıkladı

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