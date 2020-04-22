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Ozan Güven

Ozan Güven, çılgına döndüğü anlarla ilgili ilk kez konuştu.

Haber Merkezi |
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Ozan Güven

Yakın arkadaşları Zafer Algöz ve Can Yılmaz'ın programına katılan oyuncu Ozan Güven, birbirinden samimi açıklamalarda bulundu. Güven, geçen günlerde evinin önünde magazin muhabirlerine sinirlendiği anlarla ilgili de ilk kez konuştu.

İşte Ozan Güven'in açıklaması:

Güven, koronavirüs salgını nedeniyle evde olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Evde olayım… Kitabımı okuyorum, film seyrediyorum, temizliğimi yapıyorum. Herkes alim oldu.

"EV KADINLARINI DA ALKIŞLAYALIM"

Sabah evden çıkarken annelerimiz, eşlerimiz, arkadaşları, ‘Akşam ne yapayım?’ derler. ‘Ne yaparsan yap’ denirdi ya… O çok kıymetli bir soruymuş. Bence saat 21.00’de sağlık çalışanlarını alkışlıyoruz ya, saat 20.00’de de evde çalışan bütün kadınları alkışlamamız gerekiyor. Ucu bucağı yok. Bitmiyor iş… Ev hanımlığı çok yorucuymuş.” dedi.

Zafer Algöz, geçtiğimiz günlerde evinin önünde muhabirlerle yaşadığı tartışmayı Ozan Güven’e hatırlatarak, ironik bir biçimde “Çocuklara ağır konuşmuşsun. ‘Evimin önünde ne işiniz var? Bir de bana ne Cem Yılmaz’dan falan’ demişsin. Ayıp değil mi, neden böyle şeyler söylüyorsun?” sorusunu sordu.

"SÜRPRİZ SEVMİYORUM"

Güven’in bu soruya yanıtı şöyle oldu: “Evin önü mahrem durumlar… Zaten ben iş dışında herhangi birisinin elinde mikrofon ve kamera olması hasebiyle her şeyine cevap vermek zorunda değilim. Hiçbir zaman da vermedim. Evin önünde kurmayın kampı. Ben evimde rahat edemezsem, nereye gideyim? Evin önünde bekleme durumları artık bitsin. Bunun hiç kimseye faydası yok. Bundan hoşlananlar vardır, onlarla yapabilirler, sonuçta meslekleri… Ben zaten sürpriz sevmiyorum.”

 

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