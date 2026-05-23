Ozan Tufan şaşkınlığını gizleyemedi: Onca yıldır oynuyorum...

Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan Trabzonspor'da sevinç var...

Konyaspor'u yenerek kupaya uzanan Trabzonspor'da Ozan Tufan, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Tufan, yaptığı açıklamada şaşkınlığını gizleyemediğini söyledi.

"İLK KUPAM, GERÇEKTEN ŞAŞKINLIK İÇİNDEYİM"

İlk kupasını kazandığını ifade eden Tufan, bu duruma şaşırdığını ifade etti.

Ozan Tufan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“"Ligde de şampiyon olmak istedik ama olumsuzluklar yaşadık. Önemli olan kazanabilmekti. Çok mutluyuz şehrimize bu kupayı verebildiğimiz için. Benim de ilk kupam. Gerçekten şaşkınlık içerisindeyim. Onca yıldır oynuyorum... İlk defa kupa kaldıracağım, çok mutluyum."”