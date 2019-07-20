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Özcan Deniz eski eşi ve oğluyla tatile çıktı

Özcan Deniz, geçen ay boşandığı eski eşi Feyza Aktan ve oğlu Kuzey Deniz ile birlikte aile saadeti yaşıyor.

Haber Merkezi | 20.07.2019 - 10:04..
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2016 yılında aşk yaşayan ve 8 Mart 2018'de kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Feyza Aktan ile evlenen oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, geçtiğimiz aylarda boşandı.

ORTAK VELAYET KARARI ALMIŞLARDI

Mahkeme çiftin çocukları Kuzey için ortak velayet kararı alsa da çift, bir türlü birbirinden vazgeçemiyor.

AYRILIKTAN SONRA İLK KEZ EL ELE GÖRÜNTÜ

Bunu kanıtlayan ilk görüntü ise boşanmanın hemen ardından Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Altın'ın, el ele Bodrum'da görüntülenmesi oldu.

Özcan Deniz eski eşi ve oğluyla tatile çıktı

ESKİ EŞİ VE OĞLUYLA TATİLİN TADINI ÇIKARIYOR

Şimdi ise Özcan Deniz, Bodrum'da tam bir aile saadeti yaşıyor. Eski eşi ve oğluyla birlikte vakit geçiren ünlü şarkıcı, tatilin tadını çıkarıyor.

Özcan Deniz eski eşi ve oğluyla tatile çıktı

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