Özcan Deniz, kardeşine yine öfkesini kustu! 'Dalavereci adam'

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in ailesiyle yaşadığı problemler bitmek bilmiyor.

Ünlü sanatçı, ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı sorunlarla adından söz ettirmişti. 54 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, son açıklamasında da ağabeyi Özcan Deniz hakkında zehir zemberek ifadeler kullandı.

Sabah'tan Sinan Özedincik'in haberine göre; Özcan Deniz, uzun süredir davalık olduğu ağabeyi Ercan Deniz'in yaptıklarını bir bir anlattı:

"35 YILLIK BEDEL"

"Ben maddi manevi çok ağır bir bedel ödedim. 35 yıllık bir bedel bu. Kısmen benim hatamdı. Güvendim, ailem diye bütün her şeyimi önlerine serdim ama maalesef ağır bir şekilde dolandırıldım. Ve son kertede yakamdan düşsünler diye çok ağır bir bedel ödedim. Fakat bu bedeli hakları zannetmeye başladılar. Hatta 'Eksik verdin fazlasını ver' demeye başladılar. Dur noktaları olmayan, kontrolsüz bir şebeke var karşımda...

"HEM YEDİ HEM BORÇ TAKTI"

Kendilerini öyle küçük düşürdüler ki, yeryüzünde hiçbir kardeşin hiçbir kardeşe yapmayacağı, hiçbir ailenin hiçbir evladına yapmayacağı öyle hareketler sergilediler ki, daha fazla rezil olmasınlar diye elimde avucumda ne biriktirdiysem her şeyi verdim. Ama çoğunu da yemiş bitirmişler. Bir o kadar da borç ödedim.

"ÇALDIĞI HER ŞEYİ ALACAĞIM"

Ancak bedelini ödemiş olmama rağmen bir sürü fırıldak peşindeler. Hâlâ para koparmaya çalışıyorlar. 35 yıllık alın terim gitti. Ama artık bir dakikalık alın terim dahi bunlara gitmeyecek. Buna ant içtim. Evladımın hakkıdır. Benden bugüne kadar çaldığı, aldığı ne varsa hepsini geri alacağım.

"DALAVERECİ ADAM"

Gırtlağına kadar suça batmış, dalavereci bir adam. Artık kardeş sıfatında değil. O yüzden madem bedelini ödedim gitmiyorsunuz, o zaman o bedeli geri ödeyin öyle gitmeyin modundayım. Karşı davalarla haklı olduğumu ve aynı zamanda gerçekte kim olduğunu insanlara göstereceğim.

"HER YERİ BATAKLIK"

Ağabeyim kendini piyasada parasız pulsuz gösteriyor, 'Bütün paramı Özcan aldı, beni ortada bıraktı, param yok, ondan alın' hikayeleri anlatıyor. Sahte imzalarla şirketi üzerine devraldı. Her yeri pislik, her yeri bataklık. Ama bütün borçlarını ödeyecek, hayatımdan defolup gidecek. Bunu yapmazsa onu güzel günler beklemiyor. Bu sürecin sonunda oturduğum evi bana verdi. Zaten benim hakkım olan, benim finansımla inşa ettirdiği evi... Ama bunun karşılığında toplam değeri 1 milyar TL'yi aşkın mal ve parayı benden aldı, yok etti ya da gömdü.

"HERKESE BORÇ TAKMIŞ"

Lastikçi, galerici vs, benim hiç işimin olmadığı insanlara borçlar takmış ve bu insanları malımın üstüne icra yaptırtıp, bana öyle devretmiş. 30 milyona yakın bir icra ile beni baş başa bıraktı, evimi de aldırmaya çalışıyor. Tabii ki başaramayacak.

Bütün filmlerimi, bütün şarkılarımı değerinin 20 kat altına, yok denecek paraya satmış. Bu şarkıların hiçbiri ona ait değil, onun yapımı değil. Mahsun Kırmızıgül'deydi bu şarkılar. Mahsun, 'Prestij' filmini çekerken bana şöyle bir jest yaptı: "Özcan teşekkür ediyorum biyografini kullanmama izin verdin, ben de zaten sana ait olan bu eserleri, bu albümleri sana devrediyorum.

"HAİN ADAM"

Ben de Deniz Film'e devretmesini istedim. Ama filmlerin hepsini yazan, çizen, oynayan, montajlayan, müziklerini yapan benim, yani Deniz Film bu filmlerin hiçbirine fatura kesmiş, para harcamış değil. Ben emeğim karşılığında bu filmlere ortak oldum. Ama ağabeyim sanki yapımlar kendine aitmiş gibi, bunları Avşar Film'e satmış. Çocuğumun mirası olan, ben öldükten sonra oğluma kalacak şarkılarımı ise Avrupa Müzik'e devretmiş. Bu haine, bunlarla ilgili de dava açıyorum. Gerçek değerleri tespit edilecek ve bunların tazminatı alınacak."