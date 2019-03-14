Özcan Deniz tehditlere rağmen konserini iptal etmedi

İsraillerin Özcan Deniz hayranlığı çığ gibi büyüyor.

İsrailli kadınların kocalarına 'örnek erkek' olarak gösterdiği yakışıklı sanatçı nisan ayında dizide başrolü paylaştığı Aslı Enver ile birlikte Tel Aviv'e giderek bir etkinliğe katılacak.

BİLETLER BİR GÜNDE TÜKENDİ

Ülkede bomba etkisi yaratan etkinliğin biletleri bin şeker yani bin 500 TL gibi bir fiyatla satışa çıktı, çıktığı gibi de tükendi.

22 bin biletin bir anda bitmiş olması Deniz'i ne kadar memnun ettiyse de İsrail düşmanları tarafından pek hoş karşılanmadı.

1 MİLYON DOLARDAN VAZGEÇMEDİ

Özcan Deniz tarafından yapılan açıklamaya göre, kendisi ve ailesinin hayatına yönelik tehditler aldığını belirtti.

1 milyon dolar alacağı konseri iptal etmeyen Deniz, İsrail kanalına vereceği özel röportajı iptal etmek zorunda kaldı.

YAPIMCILARDAN AÇIKLAMA

6-7 Nisan'da İsrail'de yapılması beklenen gösterinin yapımcıları, “Tehditler konusu bizim için tuhaf değil. Özellikle bir Türk yıldızına gelince, hepimizin alıştığı bir gerçektir. ‘İstanbullu Gelin’ çılgınlığı sadece İsrail’de büyüyor ve İsrailli hayranları dünyanın en büyükleri arasında. Elbette konserler planlandığı üzere yapılacak" ifadelerini kullandılar.