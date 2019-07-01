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Özcan Deniz'e kadınlardan yoğun ilgi

Şarkıcı Özcan Deniz, Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Konserinde Deniz'i, 1.500’e yakın genç kadın hayranı dinledi.

Detay Haber | 01.07.2019 - 09:19..
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Özcan Deniz, 2011’de oyunculuk ve yönetmenlik yapmak için ara verdiği müziğe kârlı bir dönüş yaptı. Kıbrıs'taki bir otelde sahneye çıkan Deniz, 800 bin TL ücret aldı.

KADINLARDAN YOĞUN İLGİ

2 bin kişilik seyircinin 1.500’ü, Özcan Deniz’in ‘İstanbullu Gelin’ dizisindeki ‘Faruk’ karakterine hayran olan genç kadınlardan oluştu. Aralarında, dizinin gösterildiği İsrail’den gelen turistler bile vardı.

Özcan Deniz'e kadınlardan yoğun ilgi

"BU İLGİ BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Özcan Deniz’in şarkıları; selfie çekmek, kendisine dokunup sarılmak ve öpmek isteyen kadın hayranları tarafından sık sık kesildi. Deniz ise bu durumdan hiç şikayetçi olmayarak, “Bu ilgi beni çok mutlu etti.” dedi.

Özcan Deniz'e kadınlardan yoğun ilgi

O SORUYA CEVAP VERMEDİ

15 ay evli kaldığı Feyza Aktan’dan 27 Haziran’da boşanan Özcan Deniz, ayrılıkla ilgili sorulara cevap vermedi. Deniz, konuya ilişkin “Keyfimiz yerinde, sahneye konsantre oldum.” diyerek soruyu geçiştirdi.

Özcan Deniz'e kadınlardan yoğun ilgi

12 BİN 500 TL NAFAKA

Boşanmak istemeyen Feyza Aktan, Özcan Deniz’den 15 milyon TL tazminat, 50 bin TL nafaka istemişti. Ancak Özcan Deniz bu şartları kabul etmeyerek, bir otomobil, iki ev, aylık 12 bin 500 TL vermişti.

Özcan Deniz'e kadınlardan yoğun ilgi

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