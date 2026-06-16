Özcan Deniz'in gurur günü! Oğlu Kuzey mezun oldu

Annesi ve kardeşleriyle yaşadığı tartışmalarla sık sık magazin gündeminde yer alan Özcan Deniz cephesinde bu kez mutluluk dolu bir an yaşandı.

KUZEY MEZUN OLDU

Deniz'in, Feyza Aktan ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Kuzey mezuniyet sevinci yaşadı.

Özcan Deniz, mezuniyet töreninde, yorgun olduğunu belirterek basın mensuplarından müsaade istedi.

Deniz, "Yoldan geldik, hemen hazırlanıp buraya geldik. Biraz yorgunuz, fazla konuşamayacağım, beni mazur görün" diyerek, hızlıca salona giriş yaptı.

Özcan Deniz'in hayranları oğlu Kuzey için sosyal medyada yorum yağdırdı.