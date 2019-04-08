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Özcan Deniz'in İsrail konserine tepki var

Shakira İsrail'e tepki amaçlı konserini iptal ederken Özcan Deniz'in konser vermesi Türkiye ve Filistin'de olumlu karşılanmadı.

Haber Merkezi | 08.04.2019 - 13:19..
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Özcan Deniz'in İsrail konserine tepki var

Dünyaca ünlü Kolombiyalı pop yıldızı Shakira, geçen yıl İsrail'in başkenti Tel Aviv'de vereceği konseri, İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara tepki ve Filistinli sivil toplum örgütlerinin çağrısı üzerine iptal etmişti.

Özcan Deniz'in İsrail konserine tepki var

ÇAĞRI YAPILDI AMA OLUMLU CEVAP VERMEDİ

İstanbullu Gelin'in başrol oyuncusu Özcan Deniz'in İsrail'de konser vereceği ise aylar öncesinde kamuoyuna yansımıştı. Özcan Deniz'in, turnenin iptal çağrıların rağmen konser vermesi büyük tartışma yarattı.

Özcan Deniz'in İsrail konserine tepki var

300 DOLARLIK BİLETE YOĞUN İLGİ

Biletleri günlerce öncesinde tükenen konser, başkent Tel Aviv'deki Menora Mictachim Arena'da düzenlendi. Konser sırasında Deniz'in dizide başrolü paylaştığı oyuncu Aslı Enver de sahneye çıkarak hayranlarını selamladı. İsrailli yetkililerin verdiği bilgiye göre, biletleri 300 dolardan satılan konsere 11 bin kişi katıldı.

Özcan Deniz bu konser sayesinde 1 milyon dolar kazandı.

Özcan Deniz'in İsrail konserine tepki var

Özcan Deniz'in İsrail konseri VİDEO

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