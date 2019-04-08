Özcan Deniz'in İsrail konserine tepki var

Alman basını, Türkiye'deki yerel seçimlerle ilgili gelişmeleri ve Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınmasını konuşuyor.

Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, birliğine teslim oldu. Erdoğan, gitmeden önce de sitem dolu mesaj yayınladı.

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Drift atan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 10 bin TL ceza

Bilecik'te hem ehliyetsiz olarak kullandığı aracı ile drift atan alkollü sürücüye 10 bin 302 TL para cezası kesildi.