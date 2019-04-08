Özcan Deniz'in İsrail konserine tepki var

Dünyaca ünlü Kolombiyalı pop yıldızı Shakira, geçen yıl İsrail'in başkenti Tel Aviv'de vereceği konseri, İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara tepki ve Filistinli sivil toplum örgütlerinin çağrısı üzerine iptal etmişti.
ÇAĞRI YAPILDI AMA OLUMLU CEVAP VERMEDİ
İstanbullu Gelin'in başrol oyuncusu Özcan Deniz'in İsrail'de konser vereceği ise aylar öncesinde kamuoyuna yansımıştı. Özcan Deniz'in, turnenin iptal çağrıların rağmen konser vermesi büyük tartışma yarattı.
300 DOLARLIK BİLETE YOĞUN İLGİ
Biletleri günlerce öncesinde tükenen konser, başkent Tel Aviv'deki Menora Mictachim Arena'da düzenlendi. Konser sırasında Deniz'in dizide başrolü paylaştığı oyuncu Aslı Enver de sahneye çıkarak hayranlarını selamladı. İsrailli yetkililerin verdiği bilgiye göre, biletleri 300 dolardan satılan konsere 11 bin kişi katıldı.
Özcan Deniz bu konser sayesinde 1 milyon dolar kazandı.