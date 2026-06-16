Özel Harekat Başkanı'ndan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin Grup Toplantısı'na katıldı.

Toplantının ardından TBMM'deki makamına geçen Bahçeli, burada Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal'i kabul etti.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN KABİR TOPRAĞINI HEDİYE ETTİ

Başkan Hayal, ziyarette MHP lideri Bahçeli’ye 15 Temmuz şehitlerinin kabir toprağı ile Kudüs’ün simgesi olan Kubbetü’s-Sahra tablosunu takdim etti.

Özel Harekat Başkanlığınca yapılan açıklamada, “Şehitlerimizin emaneti ile milletimizin ortak değerlerini buluşturan bu anlamlı hediye takdimi, milli birlik ve beraberlik ruhunun yanı sıra tarihî ve manevi bağlarımızın güçlü bir ifadesi olarak değerlendirildi” denildi.