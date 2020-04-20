Özel harekat polislerine çikolata sürprizi

Türkiye’de 31 şehir, hafta sonunda sokağa çıkamadı.

Hava sıcaklığının yüksek olduğu 2 gün, güvenlik güçleri, vatandaşların herhangi bir sağlık sıkıntısı yaşamaması için canla başla çalıştı.

Mahalle, cadde ve sokaklar kontrol edilirken, yasağa uymayanlara da ceza yağdı.

PÖH’E DRONE İLE SÜRPRİZ

Dün sokağa çıkma yasağının uygulandığı Sultangazi’de de özel harekat polislerine sürpriz yapıldı.

Özel harekat polislerine drone ile çikolata ikramı İZLE

Mahalleli, drone kullanarak, görevli polislere çikolata ikram etti. Bu anları bir mahalleli de kayda aldı. Çikolataları alan polisler, el sallayarak teşekkür ederken, alkışlarla destek aldı.