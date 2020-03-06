Özel harekatçılar Edirne'ye gitti

Koronavirüsten korkan Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler rahatsızlanınca onu hemen hastaneye götürdü.

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Cinsel istismardan ceza alınca eşiyle intikam planı yaptı

Aydın'da 10 yaşındaki kızına bir cisimle cinsel istismarda bulunup suçu baba ve oğluna atan kadın ile hapisteki kocasına toplamda 70 yıl hapis cezası verildi.