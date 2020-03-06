Özel harekatçılar Edirne'ye gitti

Türkiye'nin kapıları açmasının ardından mülteciler Yunanistan sınırına akın etti.
Çaresiz insanlara, masum çocuklara Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesi oldukça sert oldu.
Mültecilere gaza boğan Yunan polisi, küçücük bebeklerin nefessiz kalmasına neden oldu.
Bölgede yaşanan zulme Türkiye dur demeye hazırlanıyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mültecilerin işkence edilememesi için bölgeye bin özel harekat polisinin gönderileceğini açıkladı.
Bu açıklamanın ardından Türkiye'nin farklı noktalarından özel harekatçılar yola çıkmaya başladı.
EDİRNE'DEN 40 ÖZEL HAREKATÇI
Bu kapsamda Ordu Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bünyesindeki 40 polis, bölgede görevlendirildi. Özel Harekat polisleri, Ordu Valiliği önünde bekleyen otobüse binerek, Edirne’ye doğru yola çıktı.