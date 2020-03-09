Özel Harekatçılar, Yunan sınırında gece gündüz devriyesini sürdürüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Yunanistan'ın geri itmelerini önlemek amacıyla tam donanımlı 1000 Özel Harekat polisi, geçen hafta bölgede göreve başlamıştı.

DEVRİYE GEZİYORLAR

Karada zırhlı araçlarla, doğal sınır konumundaki Meriç Nehri'nde ise zodyak botlarla devriyelerini sürdüren Özel Harekatçılar, geri itmelerin yapılacağı alanları gözlüyor.

Özel Harekat polisleri, 24 saat esasıyla görev yapıyor.

YUNAN POLİSİNDEN SIĞINMACILARA ZULÜM

Yunanistan'ın, uluslararası sözleşmelere aykırı olarak ülkesine ayak basan sığınmacıları kayıt altına almak yerine darbederek, elbiselerini alarak Türkiye'ye zorla göndermesi pek çok kez görüntülenmişti.