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Özel harekatçılardan Yunan sınırında devriye

Hem karada hem de suda görev icra edebilen amfibi devriyeleri, geri itmelerin yapılacağı alanlarda gözetleme yapıyor.

AA | 12.03.2020 - 14:33..
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Yunanistan'ın geri itmelerinin önüne geçmek amacıyla görevlendirilen özel harekat polislerinin sınırdaki devriyeleri kara ve nehirden devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Yunanistan'ın geri itmelerini önlemek amacıyla tam donanımlı 1000 özel harekat polisi bölgede görev yapıyor.

MERİÇ'TE ZODYAK BOTLARLA DEVRİYE

Karada zırhlı araçlarla, doğal sınır konumundaki Meriç Nehri'nde ise zodyak botlarla devriyelerini sürdüren ve 24 saat esasına göre çalışan özel harekat polisleri, geri itmelerin yapılacağı alanları gözlüyor.

Yunanistan'ın zorla geri itmelerine özel harekat polisleri set oluyor ViDEO

Özel harekatçılardan Yunan sınırında devriye

AMFİBİLER HEM KARADA HEM SUDA

Hem karada hem de suda görev yapabilen amfibi devriyeleri de önlerindeki her türlü engeli aşarak sınırdaki görevlerini başarıyla yerine getiriyor.

Yunanistan'ın uluslararası sözleşmelere aykırı olarak ülkesine ayak basan sığınmacıları kayıt altına almak yerine darbederek, elbiselerini alarak Türkiye'ye zorla göndermesi pek çok kez görüntülenmişti.

Özel harekatçılardan Yunan sınırında devriye

Özel harekatçılardan Yunan sınırında devriye

Özel harekatçılardan Yunan sınırında devriye

Özel harekatçılardan Yunan sınırında devriye

Özel harekatçılardan Yunan sınırında devriye

Özel harekatçılardan Yunan sınırında devriye

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