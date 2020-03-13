Özel kreş, gündüz bakımevleri de tatil edildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinde, 16 Mart’tan itibaren tatil ilan edildiği duyuruldu.

16 MART'TAN İTİBARTEN TATİL EDİLDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yeni Tip Koronavirüse karşı tedbir almak amacıyla yapılan çalışmalarımız kapsamında, Bakanlığımız tarafından açılış izni verilen özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri 16 Mart’tan itibaren bir sonraki açıklamamıza kadar tatil edilmiştir” dedi.