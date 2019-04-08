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Özel Kuvvetlerdeki 26 sanığa müebbet verildi

FETÖ'nün darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki eylemlerle ilgili 68 sanıklı davada, 23 sanık ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı, 3 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

AA | 08.04.2019 - 11:43..
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FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 kişinin yargılandığı davada karar çıktı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davada sanıkların son sözleri soruldu.

TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANDI

Ardından Mahkeme Başkanı Bayram Kantık, hükmü açıkladı. Buna göre, sanıklardan eski albay Ümit Bak ile eski yarbay Mehmet Ali Çelik'in de arasında bulunduğu 26'sı "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ancak mahkeme, sanıklardan üçünün cezasını, fiilden sonraki davranışlarını dikkate alarak takdiri indirimle müebbet hapis cezası olarak belirledi.

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