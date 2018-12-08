Özel tiyatrolara devlet desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan "Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

DESTEK SAĞLANACAK

Özel tiyatrolar tarafından gerçekleştirilecek projelere nakdi yardım sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelikte özel tiyatro, "Hobi amaçlı etkinlikler dışında tiyatro faaliyeti gerçekleştiren gerçek kişileri veya özel hukuk tüzel kişileri" olarak, sanat sezonu da "Her yılın 1 Eylül günü ile bir sonraki yılın 30 Haziran günü arasındaki dönem" şeklinde tanımlandı.

BAŞVURULAR HER YIL 15 TEMMUZ'DA OLACAK

Yönetmeliğe göre, nakdi yardımdan yararlanmak için özel tiyatroların başvuruları her yıl 15 Temmuz'da başlayacak ve 15 Ağustos'ta sona erecek.

Başvurular, e-devlet kapısı üzerinden de erişilebilen sistem aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirilecek ve özel tiyatrolar her sanat sezonu için sadece bir proje ile başvuruda bulunabilecek.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ DİKKATE ALINACAK

Değerlendirme Komisyonu, özel tiyatroların projelerini yönetmelikte belirlenen ölçütleri de göz önünde bulundurarak ele elacak.

Bu ölçütler arasında projenin tiyatro alanına sağlayacağı katkı, özel tiyatronun daha önce aldığı yardımları protokole uygun kullanıp kullanmadığı, özel tiyatro tarafından gerçekleştirilen oyunların sanat seviyesi ve sahnelenmesindeki başarı düzeyi ile projenin Türk oyun yazarlarına ait bir eser olması yer alıyor.

Ayrıca özel tiyatronun özellikle birinci derecede kalkınmada öncelikli yörelerde gerçekleştirdiği etkinliklere ilişkin performansı, projenin yeni bir proje olması, daha önce başvuru sahibi veya diğer özel tiyatrolar tarafından sahnelenip sahnelenmemesi gibi hususlar da dikkate alınması gereken ölçütler olarak belirlendi

PROFESYONEL TİYATROLARA YILLIK 80 BİN LİRA DESTEK

Bakanlıkça özel tiyatroların projelerine, başvuruda sunacakları toplam tahmini maliyetin yüzde 50'sine kadar destek sağlanabilecek. Destek tutarları profesyonel tiyatrolar için yıllık 80 bin lira, amatör tiyatrolar için yıllık 18 bin lira ve geleneksel tiyatrolar için de yıllık 15 bin lirayı geçemeyecek.

Bu yardım tutarları, her yıl ocak ayında bir önceki yılın yıllık Tüketici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen artış oranında güncellenecek.

Başvuru sahibinin bu desteği alabilmesi için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu'nun 10'uncu maddesinde sayılan değerlerden herhangi birini teminat olarak göstermesi veya muteber bir şahsı müteselsil kefil olarak göstermesi gerekiyor.

EN AZ 20 KEZ SAHNELEME ŞARTI

Özel tiyatrolara sağlanan yardım, sadece Komisyon tarafından uygun görülen projede kullanılabilecek. Profesyonel kategoride yardım alanlar projeyi en az 20 kez, amatör ve geleneksel kategoride yardım alanlar ise en az 15 kez sergilemek zorunda olacak.