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Özge Özpirinçci: Berrak’a çok güvenirim

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, koronavirüs salgını bittiğinde yapmak istediklerini söyledi.

Haber Merkezi |
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Özge Özpirinçci: Berrak’a çok güvenirim

GQ dergisinin canlı bağlantısına katılan Özge Özpirinçci, hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

Evinde karantinada olduğunu söyleyen Özpirinçci, "Pandemiden sonra yapmak istediğim çok şey var. Denize girmeyi çok özledim, ayağımı yere ve çimlere basmayı özledim.

"AĞABEYİM VE BERRAK EN GÜVENDİĞİM İNSANLAR"

Her koşulda güveneceğim insan, ağabeyim. Mesela birini kaza eseri öldürsem, bana ‘Tamam Özge sakin ol, cesedi nereye gömelim’ der. Ağabeyim Emre’ye sonsuz güvenirim. Bir de en çok güvendiğim, benim her zaman yanımda olan kişi Berrak Tüzünataç’tır. Berrak her koşulda yanımda olan biri..." dedi.

Özge Özpirinçci: Berrak’a çok güvenirim

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