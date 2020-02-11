taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0445
Euro
6.6028
Altın
1567.94
Borsa
117745.52
Gram Altın
304.721
Bitcoin
59309.27

Özge Ulusoy: Estetiğim yok

Ünlü manken Özge Ulusoy, estetik iddialarına yanıt verdi.

Haber Merkezi | 11.02.2020 - 13:29..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Estetik yaptırdığı konuşulan manken ve sunucu Özge Ulusoy, hakkındaki söylentilere cevap verdi.

"Estetiğim yok" diyen Ulusoy, açıklamalarına şöyle devam etti:

"İyi yaş alıyorum demek ki, dikkat çekiyor. Ben bununla mutlu oluyorum.

"NE YAPTIRSAM SÖYLÜYORUM"

Sosyal medya hesabıma yaptırdığım her şeyi koyuyorum. İnsanların estetiği nasıl anladıklarına bağlı. Plastik cerrahi ise ben ameliyat olmadım ama hep söylüyorum botoks yaptırıyorum, dolgu yaptırıyorum. Zaten saklamıyorum, yaptırdığım doktorları da seve seve paylaşıyorum.

"AMELİYAT OLMAM GEREKİRSE DE OLURUM"

Eğer ameliyat olmam gerekirse de olurum. İleride olacağım. Yüzümü de gerdireceğim. Gerekirse yaptıracağım. Ben böyle şeylerden çekinmiyorum.

Bakımlı olmak benim hoşuma gidiyor. Bu herkesin tercihi. Yaptırmayana da saygı duyarım, yaptırana da saygı duyarım. Mutlu olmadığım bir yer olsaydı da yaptırırdım."

Özge Ulusoy: Estetiğim yok

İlginizi Çekebilir
Dilan Çıtak Tatlıses'ten İbrahim Tatlıses itirafı
Dilan Çıtak Tatlıses, şarkıcı sevgilisi Levent Dörter'i dinlemeye gitti.
Sevda Demirel evleniyor
Bir süredir Sevda Demirel ile aşk yaşayan Doruk Doğrusöz, önceki gün Demirel’e evlenme teklif etti.
Aslıhan Doğan Turan'ın form sırrı
Hamileyken neredeyse hiç kilo almayan Aslıhan Doğan Turan'ın, nasıl beslendiği ortaya çıktı.
Miray Daner'in, Kubilay Aka sessizliği sona erdi
Kubilay Aka ile uzun süreli ilişkisine geçtiğimiz aylarda son veren Miray Daner, sosyal medya hesabından 4 ay sonra ilk kez paylaşım yaparak suskunluğunu bozdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
LPG'li aracın mucidinden, yüzde 70 yakıt tasarruflu motor
LPG'li aracın mucidinden, yüzde 70 yakıt tasarruflu motor
257
Doğu Perinçek'ten canlı yayında Esad güzellemesi
Doğu Perinçek'ten canlı yayında Esad güzellemesi
206
Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz itirafı
Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz itirafı
412
Erbil'de Türk diplomatı şehit edenlere idam cezası
Erbil'de Türk diplomatı şehit edenlere idam cezası
159
Afet yönetim uzmanı: İstanbul en kötüsüne hazırlanmalı
Afet yönetim uzmanı: İstanbul en kötüsüne hazırlanmalı
87
İETT otobüsünde öpüşme tartışması
İETT otobüsünde öpüşme tartışması
583
Koronavirüsten ölenlerin sayısı 1017'ye çıktı
Koronavirüsten ölenlerin sayısı 1017'ye çıktı
98
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir