Özge Ulusoy sevgilisiyle tatilde

Ünlü manken Özge Ulusoy ve iş adamı sevgilisi Faruk Çolakoğlu tatil rotasını Sardinya Adası'na çevirdi.

Ulusoy'la yurt dışında buluşan Çolakoğlu, Sardinya kaçamağı için de kesenin ağzını açtı. İşadamı, aşkıyla konaklamak için geceliği 23 bin lira olan oteli tercih etti.

ZENGİN SEVİYOR

Yeni sevgilsi de bonkör seçen Özge Ulusoy, lüks otelden birbiri ardına paylaşım yaparak sosyal medyada yine havasını attı. Çolakoğlu ile 7 aydır aşk yaşayan 37 yaşındaki modelin Sardinya Adası'ndaki VIP tatil paylaşımları herkesi kıskandırdı.

Ulusoy aşkı yüzünden ailesinden uyarı alan Çolakoğlu, tatilde paylaşım yapmaktan kaçındı.