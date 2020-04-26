Özgü Namal setlere geri dönüyor

Son olarak 'Merhamet' adlı dizide başrol oynayan Özgü Namal, 6 yıl aradan sonra setlere geri dönme kararı aldı.

Bu süreçte 50’ye yakın yapımı, “Çocuklarımı kendim büyütmek istiyorum.” diyerek reddeden Namal, 5 yaşına giren oğlu Nefes’in eğitimi için bir süre önce İstanbul’a döndü.

Bu süre içinde yapımcılarla görüşen Namal'a teklifler sunuldu.

FİLM İÇİN 800 BİN TL ALACAK

Ödüllü oyuncu karantinadan önce bir sinema filmi ve diziye “evet” dedi. Namal’a teklif edilen ücret sinema filmi için 800 bin lira, dizi için bölüm başına 80 bin TL.

Ancak her iki set salgın nedeniyle ertelendi. Namal şimdi, koronavirüsten dolayı meydana gelen ertelemenin bir an önce bitmesini bekliyor.

MUĞLA’DA KÖY EVİ

Özgü Namal, 2016 yılında kızı Elem Su’yu dünyaya getirdikten sonra Muğla'da bir köy evi yaptırmış ve inzivaya çekilmişti.

Burada doğal bir hayata başlayan Namal’ın, bahçesine sebze ekerken ve şöminesi için odun kırarken görüntüleri basına yansımış, evine köy halkı ‘Hanımın Çiftliği’ adını takmıştı.

PULE PEYNİRİ

Oyuncu daha önce, Belgrad'da Balkan eşeklerinin sütünden elde edilen ve dünyanın en pahalı peyniri olarak bilinen 'pule' peynirini Türkiye'de üretecekleri haberleriyle gündeme gelmişti.