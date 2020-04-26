taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9547
Euro
7.5339
Altın
1728.93
Borsa
98758.96
Gram Altın
386.679
Bitcoin
52435.98

Özgü Namal setlere geri dönüyor

2014 yılında bölüm başına en yüksek ücrete imza atan oyuncular arasında yer alan oyuncu Özgü Namal, 6 yıl sonra film ve dizi için yeniden 'evet' dedi.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Özgü Namal setlere geri dönüyor

Son olarak 'Merhamet' adlı dizide başrol oynayan Özgü Namal, 6 yıl aradan sonra setlere geri dönme kararı aldı.

Bu süreçte 50’ye yakın yapımı, “Çocuklarımı kendim büyütmek istiyorum.” diyerek reddeden Namal, 5 yaşına giren oğlu Nefes’in eğitimi için bir süre önce İstanbul’a döndü.

Bu süre içinde yapımcılarla görüşen Namal'a teklifler sunuldu.

Özgü Namal setlere geri dönüyor

FİLM İÇİN 800 BİN TL ALACAK

Ödüllü oyuncu karantinadan önce bir sinema filmi ve diziye “evet” dedi. Namal’a teklif edilen ücret sinema filmi için 800 bin lira, dizi için bölüm başına 80 bin TL.

Ancak her iki set salgın nedeniyle ertelendi. Namal şimdi, koronavirüsten dolayı meydana gelen ertelemenin bir an önce bitmesini bekliyor.

Özgü Namal setlere geri dönüyor

MUĞLA’DA KÖY EVİ

Özgü Namal, 2016 yılında kızı Elem Su’yu dünyaya getirdikten sonra Muğla'da bir köy evi yaptırmış ve inzivaya çekilmişti.

Burada doğal bir hayata başlayan Namal’ın, bahçesine sebze ekerken ve şöminesi için odun kırarken görüntüleri basına yansımış, evine köy halkı ‘Hanımın Çiftliği’ adını takmıştı.

Özgü Namal setlere geri dönüyor

PULE PEYNİRİ

Oyuncu daha önce, Belgrad'da Balkan eşeklerinin sütünden elde edilen ve dünyanın en pahalı peyniri olarak bilinen 'pule' peynirini Türkiye'de üretecekleri haberleriyle gündeme gelmişti.

İlginizi Çekebilir
Ajda Pekkan'nın çakma çanta itirafı
Ajda Pekkan koronavirüs nedeniyle telefonla katıldığı canlı yayında çantalarının hepsinin çakma olduğunu söyledi.
Berfu Yenenler doğum kilolarından kurtuldu
2015 Miss Turkey 4. Güzeli Berfu Yenenler 7 ayda doğum kilolarını verdi.
Pınar Altuğ: Evlenecek halim yok
Pınar Altuğ, katıldığı Youtube yayınında, ilk başlarda Yağmur Atacan'la niyetinin evlenmek değil gönül eğlendirmek olduğunu söyledi.
Şimal, 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi
Şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 Acil Sağlık ekiplerine destek amaçlı, sosyal medya üzerinden canlı bağlantı yaparak sağlık personelinin istek şarkılarını seslendirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trakya semalarında UFO heyecanı
Trakya semalarında UFO heyecanı
368
Kim Jong-un bitkisel hayatta olduğu öne sürüldü
Kim Jong-un bitkisel hayatta olduğu öne sürüldü
201
İsveç'teki Gülüşken ailesi Türkiye'ye getiriliyor
İsveç'teki Gülüşken ailesi Türkiye'ye getiriliyor
673
Pınar Altuğ: Evlenecek halim yok
Pınar Altuğ: Evlenecek halim yok
172
İsrail'de Netanyahu protestosu
İsrail'de Netanyahu protestosu
142
Guardian: İngiltere'de bakanlar virüse karşı uyarıldı
Guardian: İngiltere'de bakanlar virüse karşı uyarıldı
50
Sağlık Bakanlığı'ndan otopsilerde tedbir kararı
Sağlık Bakanlığı'ndan otopsilerde tedbir kararı
46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir