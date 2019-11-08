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Özgün, otizmli çocukların yuhalanmasına tepki gösterdi

Down Sendromlu Ediz adında bir oğlu olan şarkıcı Özgün Uğurlu, sosyal medyada kısa sürede yayılan yuhalanma görüntülerine sitem etti.

Haber Merkezi | 08.11.2019 - 07:56..
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Aksaray'da bir okulda otizmli çocukların yuhalanması görüntüleri gündem olmuştu. Down sendromlu bir çocuğu olan şarkıcı Özgün'den konuya sessiz kalmadı ve sosyal medya hesabından olaya tepki gösterdi.

Özgün, otizmli çocukların yuhalanmasına tepki gösterdi

"BU NASIL TERBİYESİZLİK"

Özgün Uğurlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla “Bu nasıl bir terbiyesizlik, ukalalık, ahlaksızlık, kendini bilmezliktir. Sınıf kapattırmaya çalışmak, yuhalamak, farklı kapılardan okula aldırmak, farklı yemek saatleri. Eşit şartlarda eğitim, yaşamak, insan gibi yaşamak her bireyin hakkıdır. Sen kim oluyorsun arkadaş! Toplumumuzda asıl korkulması gereken bu ve bunun gibi zihniyetli insancıklardır. Senin evladına farklı gelişim gösteren bir çocuk paylaşmayı, kardeşliği, yardımlaşmayı, liderlik ruhunu, koşulsuz sevgiyi, insanlığı öğretir... Sen ne öğretiyorsun arkadaş!" dedi.

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