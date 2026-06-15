Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları: Bu hafta bekleniyor

CHP'de tartışmalar sürüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi ile uzlaşamayan Özgür Özel ve destekçileri, yeni parti seçeneğini değerlendiriyor.

Özgür Özel ve ekibinin, yeni parti çalışmalarını son aşamaya getirdiği konuşuluyor.

BU HAFTA BEKLENİYOR

Özel'e yakın isimler, yeni partiyle ilgili detayların çarşamba veya perşembe günü kamuoyuna duyurulmasını bekliyor. Yeni partinin adının da bu hafta açıklanabileceği konuşuluyor.

'GENEL MERKEZ TUTULDU'

Kulislerde yeni partinin genel merkez binasının da tutulduğu belirtiliyor.

Yeni partinin genel merkez binasının Çankaya'da, Yıldız semtinde Atakule civarında olduğu iddia edildi.

DEVRALMA FİKRİ DE KONUŞULUYOR

Ayrıca Özel ve ekibinin, yeni bir parti kurmak yerine mevcut kurulu bir partiyi devralma planı yaptığı iddiaları da dile getiriliyor.

Özel'e yakın isimlerin, Ahmet Özal'ın genel başkanlığında kurulan TEK Parti'yi ya da Demokrat Parti'yi devralma gibi seçenekleri de değerlendirdiği belirtiliyor.

YENİ PARTİ FİKRİNİN MUHALİFLERİ

Diğer yandan Özgür Özel'i destekleyen isimler arasında da yeni parti fikrine karşı çıkanlar bulunuyor.

Mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na partiyi olağanüstü kurultaya götürme çağrısı yapan 111 milletvekilinden de 40'a yakınının, yeni parti fikrine karşı olduğu değerlendirmeleri yapılıyor.

Birçok belediye başkanının da yeni parti fikrini desteklemediği ifade ediliyor.

CHP'NİN BAGAJINDAN KURTULMAK

Yeni parti kurulmasının avantajı olarak CHP'nin tarihsel bagajından kurtulmak ön plana çıkıyor.

Bu şekilde CHP ismine mesafeli duran muhafazakar seçmene daha yakın bir mesaj verilebileceği de Özel'i destekleyen isimlerin arasındaki toplantılarda tartışılıyor.

İNGİLİZ UYARISI

Özgür Özel ekibinin yeni parti kurma planıyla ilgili çalışmaları hakkında İngiliz yayın kuruluşu BBC Türkçe'de, "Yeni parti formülü masada: Özel'i hangi riskler bekliyor?" başlıklı haber yayınlandı.

Haberde, Özel ekibi arasında "103 yıllık CHP markasını terk etmeme" bir görüş olduğu belirtilerek bu fikir öne çıkartıldı.

CHP'li belediye başkanlarının partiye katılmama ihtimalinin de işlendiği haberde; belediye başkanlarının, belediye meclislerinde bölünme olması ve çalışamayacakları kaygısı taşıdığı belirtildi.

HAZİNE YARDIMINI HATIRLATTI

BBC, yeni partinin yaşayabileceği finansman problemlerine de dikkat çekti.

Olası bir yeni partinin CHP'nin aldığı Hazine yardımından faydalanamayacak olduğunu hatırlatan İngiliz yayın kuruluşu, bu durumun yeni partinin teşkilatlanma çalışmalarında ve seçim faaliyetlerinde önemli bir handikap olduğunun altını çizdi.

HUKUKİ KONUDA DA UYARILAR

Ayrıca haberde, yeni partinin yaşayabileceği olası hukuki problemlere de yer verildi.

Haberde, yeni parti kurulması durumunda, CHP'den ayrılan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılabileceği iddia edildi.