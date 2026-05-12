Özgür Özel "Deniz Gezmiş" için "şehit dedi: Mezarı başında andık

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partilerin grup toplantıları yapılıyor.

Bu kapsamda da CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında kürsüde konuşma yaptı.

DENİZ GEZMİŞ'TEN BAHSETTİ

Karşıyaka Mezarlığı'nda 6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı anma törenine katılan Özel, kürsüde de bundan bahsetti.

Özel'in kürsüde yaptığı konuşmada, Deniz Gezmiş ve arkadaşları için "şehit" ifadesini kullanması dikkati çekti.

"DENİZ GEZMİŞ VE ARKADAŞLARI 'ŞEHİT'"

Özel, yaptığı açıklamada şöyle dedi;

"Arkadaşlarımızla birlikte Deniz Gezmiş'in, Yusuf Aslan'ın, Hüseyin İnan'ın kabirleri başındaydık. İdamlarının 54. yılında şehitlerimizi mezarları başında andık.

Buradan söyleyeceğimiz tek şey onlardan bize ve tarihe kalan o muhteşem cümle: Yaşasın tam bağımsız Türkiye, kahrolsun emperyalizm."

CHP Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına onay verendi

İDAMA ONAY VEREN CHP'YDİ

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan'ın idamına oy veren parti CHP'ydi.

Bugün her fırsatta Deniz Gezmiş'i referans alan CHP'nin, o dönem Meclis'te olan milletvekillerinden bazıları, idamlara evet yönünde oy kullanmıştı.

1972 yılında Meclis'teki üye sayısı 450 idi ve oylamaya 323 milletvekili katılmıştı.

İdamın infazı için Meclis'te yapılan oylamada 273 milletvekili; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilmesine kabul oyu verirken 48 ret oyu çıkmış ve 2 de çekimser oy kullanılmıştı.

CHP'DEN 30 EVET

Kabul için idama evet diyen Adalet Partisi'nin milletvekili sayısı yetersiz kaldı. Eksik olan sayı 28'di.

Bu sayı, CHP'li milletvekillerinin oylarıyla tamamlandı. Buna göre CHP'den 30 evet, 47 hayır, 2 çekimser oy çıkarken; 52 CHP'li de oylamaya katılmadı.