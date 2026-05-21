Özgür Özel Doğu gezisine çıkıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Haziran ayında 10 ili kapsayan bir doğu turuna çıkacak.

Özel, gezi kapsamında STK'lar, kanaat önderleri ve vatandaşlarla bir araya gelecek.

İki tur şeklinde tasarlanan gezi kapsamında Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkari, Batman, Van, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl ve Tunceli'ye gidecek.

"BARIŞIN YANINDAYIZ"

Gezinin planlanmasında görev alan CHP yetkilileri, gezinin Terörsüz Türkiye süreciyle ilgisi hakkında şu bilgileri verdi:

“Genel Başkanımızın duruşuna büyük bir ilgi ve sempati var bölgede. Durduğumuz yer belli.

Üzerimizdeki baskılar, kurumsal olarak içinde bulunduğumuz durumun dışında barışın yanındayız. İmzamızın arkasındayız.

Tarihin doğru yerinde durmaya devam edeceğiz. İktidarın gecikmeksizin bu konuda Meclis raporu doğrultusunda üzerine düşenleri yapması gerekiyor. Bu duruşumuzu üst düzeyde ifade edeceğiz.”

"EKONOMİ YAKLAŞIMLARIMIZI ANLATACAĞIZ"

Gezinin sadece süreçle ilgili olmadığını belirten CHP'liler, "Bölgede şu anda en temel sorun ekonomi. CHP’nin bu konudaki yaklaşımlarını da ortaya koyacağız. Kapsayıcı kalkınma nasıl olur? Barışla beraber bölgesel eşitsizliğin, kalkınmadaki eşitsizliğin giderilmesi konusunda neler yapılabilir? Bugüne kadar bölgenin aldığı pay, şiddet ve terör nedeniyle hep geri planda kalmıştı. Milli gelirin en düşük olduğu yerler bölgedeki iller. Barış sürecinin sonuçlanmasından sonra, bölgenin kalkınması için neler yapılabilir? Özel gündemimiz bu olacak" diye konuştu.







