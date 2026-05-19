Özgür Özel Economist'e yazdı: İmamoğlu siyasi saiklerle hapiste

CHP'nin ülkesinin yargı kurumlarını Batı ülkelerine şikayet etmesi kronik hastalık halini aldı.

Kendi belediye başkanlarının adaylık için Genel Merkez'deki etkin isimlere para verdiğini kabul ettiği beyanların ardından bile Batılılardan medet ummaktan vazgeçemediler.

CHP'liler zaman zaman Batı medyasına yazılar gönderiyor zaman zaman ise bununla yetinmeyip kendileri gidip oralarda mitingler yaparak Türkiye aleyhinde konuşmalar yapıyor.

Son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İngilizlerin The Economist gazetesine yazı yazdı.

Özgür Özel, yazısında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma nedeninin hakkındaki yargılaması devam eden yolsuzluk, rüşvet, casusluk gibi suçlamalar olmadığını iddia etti.

"İMAMOĞLU SİYASİ SAİKLERLE HAPSE ATILDI"

Özel, yazıda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı adayımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’ın desteklediği belediye başkan adaylarını 2019’da (iki kez) ve 2024’te yenmişti ve Erdoğan’ın karşısına cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmaya hazırlanıyordu.

Bu seçim başarısı nedeniyle, kendisi ve yakın çalışma arkadaşları, yolsuzluk, casusluk ve teröre yardım gibi temelsiz ve siyasi saiklerle hazırlanmış suçlamalarla hapse atıldı.

"BELEDİYE BAŞKANLARI UYDURMA DAVALARLA HEDEF ALINIYOR"

Erdoğan şimdi de partimin belediye başkanlarını uydurma davalarla hedef alıyor; amacının partimizi felç etmek ve kontrol edebileceği bir muhalefet yaratmak olduğu görülüyor.

2024’ten bu yana yaklaşık 25 CHP’li belediye başkanı tutuklandı, tutuklu yargılandı ve fiilen idari ve yargısal yöntemlerle görevlerinden uzaklaştırıldı."

Ekrem İmamoğlu yine Türkiye'yi Batı medyasına şikayet etti