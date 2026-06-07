Özgür Özel ekibinden DSP'ye "partiyi bize devredin" teklifi: Reddedildi

Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özgür Özel ve ekibi, yol haritasını belirlemeye çalışıyor.

Kurultay talebini sürdüren Özel, mutlak butlan kararı çıkmadan önce yaptığı bir açıklamada, CHP'ye bir kapatma davası açılması ihtimaline karşılık yeni bir siyasi parti kurduklarını söyledi.

Diğer yandan Özel ve ekibinin mevcut partilerle de görüştüğü iddia ediliyor.

"DSP'Yİ BİZE TESLİM EDİN"

TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programına bağlanan gazeteci Fatih Atik, Özgür Özel ve ekibinin temaslarıyla ilgili yeni kulis bilgileri paylaştı.

Atik'in Demokratik Sol Parti (DSP) kaynaklarına dayandırdığı kulis bilgisine göre; Özel ile birlikte hareket eden CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DSP'nin bir genel başkan yardımcısıyla görüşerek şu teklifi iletti:

"Biz topluca CHP'den ayrılıp DSP'ye geçelim. DSP çatısı altında büyük bir TBMM grubu kuralım."

Atik, Günaydın'ın yıl sonuna kadar DSP'nin kongre kararı alarak partinin kendilerine teslim edilmesini ve ilk seçimlerde de mevcut DSP'li kadrolara milletvekili verilmesi vaadinde bulunduğunu söyledi.

DSP REDDETTİ

İddiayı DSP Genel Başkanı ve İstanbul milletvekili Önder Aksakal'a da sorduğunu belirten Atik, Aksakal'ın bu teklifin geldiğini doğruladığını ancak kendilerinin teklifi reddettiklerini belirttiğini aktardı.

"BAZI ARAYIŞLAR NORMALDİR"

Atik, iddianın diğer tarafı olan Murat Emir'in de konuyla ilgili kendisine şu açıklamayı yaptığını anlattı:

"DSP’yi ziyaret ettiğim doğrudur. Planlı bir görüşmeydi oturup çay sohbeti yaptık. Yaşadığımız hukuksuzluk açık şekilde ortadadır.

Benim böyle bir teklifte bulunma yetkim yok. Biz hukuksuzluğa karşı CHP içinde mücadelemizi sürdüreceğiz.

Ancak uğradığımız haksızlıklar nedeniyle bazı arayışlar içerisine girmemiz normaldir. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz ancak nasıl bir hukuksuzlukla karşı karşıya kaldığımızı ve kalabileceğimizi de öngörüyoruz."

2023'TE CUMHUR İTTİFAKI'NDAN MECLİS'E GİRDİ

DSP, 2023 seçimlerine Cumhur İttifakı çatısında girmiş ve genel başkanı Önder Aksakal, AK Parti listesinden milletvekili seçilmişti.