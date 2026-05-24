Özgür Özel, görevleri düşen CHP Parti Meclisi üyeleriyle toplantı yaptı

Mahkeme tarafından tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, “mutlak butlan” kararıyla görevleri sona eren Parti Meclisi (PM) üyeleriyle toplantı gerçekleştirdi.

CHP’DE 6 SAAT SÜREN KRİTİK TOPLANTI

CHP Genel Merkezi'nde Özel başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 6 saat sürdü.

Toplantıya ilişkin parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı sonuna kadar kurultay kararını duyurması beklenecek.

Bu gerçekleşmediği takdirde Kurban Bayramı'nın ardından ilk pazartesi günü seçimli olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplanacak.

CHP Tüzüğü'ne göre, Genel Başkan'ın doğrudan veya PM'nin kararı ya da kurultay üye tamsayısının beşte birinin 15 günlük süre içinde noterden onaylı imzalarıyla yaptıkları başvuru üzerine olağanüstü kurultayı toplantıya çağırması, olağanüstü kurultayın ise en az 15 gün önce ilgililere duyurulmak koşuluyla en geç 45 gün içinde yapılması gerekiyor.