Özgür Özel: İkinci bir parti hazır etmek lazım olabilir

CHP'de mutlak butlan krizi devam ediyor.

Şaibeli kurultay davasından çıkan karardan sonra iki başlı bir yönetime dönüşen CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ilk MYK'sını toplayarak A takımını seçerken Grup Başkanı sıfatı ile 'seçilmiş genel başkan benim' diyen Özgür Özel dün TBMM'de grup toplantısı yaptı.

YENİ PARTİ KURULACAK MI SORUSU

Parti içindeki saflaşmanın ayrılığa dönüşeceği, Özel ve ekibinin yeni parti kuracağı kulisleri hareketlendirirken Özel, grup toplantısının ardından gazetecilere konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Butlan kararından sonra CHP üyelerine seslenerek bir küskünlükle partiden istifa etmemeleri çağrısında bulunan Özel, bu kez yeni parti hakkında daha olumlu konuştu.

"BASKIN SEÇİME İLK OYU BEN VERİRİM"

Özel, şunları söyledi:

"Baskın seçime ilk oyu ben veririm, kasım ayında yapacaklarsa. Adayımızı çıkarırız, Cumhurbaşkanını değiştiririz.

"ZATEN YENİ BİR PARTİ VAR"

aten yeni bir parti var. Olacak, olmalı ama bu felaket senaryosu için bunu düşündük. Mesela butlan yaptı baskın seçim yapıyor ya da iki dönem kongre yapmamasını seçime girme yeterliliğinin kaybı olarak nitelendirildi. O zaman yeni bir parti yoksa büyük bir şok yaşarsınız."

"İKİNCİ BİR PARTİY HAZIR ETMEK LAZIM OLABİLİR"

Özel sözlerine şöyle devam etti:

"Butlan geldi, başka tarafa gideriz yerine en kötü senaryoda kullanmak üzere hatta ikinci bir parti hazır etmek lazım olabilir. Ama biz bunu CHP'yi bırakıp bu partiye geçiyoruz diye bir kararlılığımız bir başlangıcımız yok.

Bunun adı CHP'yi aşan bir büyük iktidar yürüyüşü. Ama bu partiyi terk ederek değil, partide mücadele ederek yapacağız bunu."